桃園市政府消防局車禍救援代表隊在比賽中進行車禍救援。（桃園市政府消防局提供）

內政部消防署主辦的108年車禍救援挑戰賽，日前在屏東順利落幕，桃園市政府消防局代表隊在綜合積分拿下第一，身為指揮官的桃園市政府消防局龜山分隊小隊長姚政宏功不可沒，他靠著敏銳的觀察力、豐富的工作經驗，合宜調度團隊，成為團隊的靈魂人物。

桃園市政府消防局代表隊的成員包括指揮官姚政宏，救助手第一搜救救助分隊李翰政、大竹分隊郭信佑，救護手第二搜救救助分隊張勝宗、第四搜救救助分隊來張智、平鎮分隊蔡承翰，以及助手第一搜救救助分隊黃彥璋、第四搜救救助分隊黃建華。

與一般車禍實務不同，消防署在車禍救援挑戰賽中，把多台車輛堆疊成更難救援的複雜情形，比賽分作兩類，分別是20分鐘標準脫困、30分鐘複雜脫困。姚政宏表示，跟第一屆只要將待救者脫困，這一屆不僅要讓待救者脫困、還要進行救護。

對於這次比賽印象難忘的部分，姚政宏指出，在最後複雜脫困項目中，兩名待救者被困在變形車體，車頂嚴重變形、車輛潰縮，讓團隊的兩名救護手必須要在很狹隘的空間操作，「每個人都縮在小空間裡面、出來汗都在飆」。他說，這次大會也強調要「以人為本、照顧好傷者」，所以他也特別要求團隊遵守各項小細節，即便是在狹隘空間，也想辦法多派兩名成員去支援救助手，完成兩人替傷者上頸圈這種小細節，也因為多留意了這細節，拿下冠軍。

團隊拿下第一，姚政宏相當謙虛，他笑稱指揮官只是遞茶水、出張嘴的工作，但從他細數每一個團隊成員的優缺點，甚至連搶救科科員承辦人葉昱麟在背後的支援補給都一項項點名，在言談中，不僅表現出心思細膩的一面，也展現出是個帶人帶心的帶隊官。

姚政宏說，這次團隊成員相當優秀，還不少都已經是隊上幹部，「每個人都很清楚這情況下要做什麼、下一步還要再做什麼」，所以他在這次的車禍救援訓練賽中，把自己定位成為「小幫手」，需要時時與成員「心電感應」，成員一個動作、一個眼神，就會知道對方下一步要做什麼，預先協助或排除障礙，更重要的是，還要時時留意現場的安全、留意整個團隊的安全。

萬壽路是桃園市的重要幹道之一，東接新北市新莊區丹鳳，穿越龜山區迴龍、嶺頂山區及市區到桃園區，而東萬壽路曾被稱為全台三大要命路段之首，姚政宏所屬的龜山分隊轄區內有這兩條易發生車禍的道路，在車禍實務處理上，他也在平時的在隊訓練上時常要求同仁要謹慎、迅速的處理。

姚政宏解釋，車禍救援的最大原則，就是要車輛穩固，不要貿然移動傷者，救援者也要評估自身的安全、不可以貿然行動，避免在不穩固的車體中，遭受到二次傷害。他說，車禍現場有許多尖銳物，可能是變形車體、車窗玻璃、車內雜物等，這些東西都可能會在接觸傷者的過程中，不小心傷害到救援者或待救者。

近期印象深刻的車禍救援案件，姚政宏回憶，那是一起車禍導致車體潰縮、駕駛受困的案件，同仁俐落地完成各步驟、將傷者脫困。他說，那時候大家只花了5分鐘，就把人就出來了，那時候身為帶隊官在現場，覺得很欣慰。

在帶領同仁進行車禍救援訓練時，姚政宏也不斷重複安全第一，他表示，身為一個指揮官，必須要在外人覺得很混亂的災害現場中保持冷靜，「而且不只是冷靜，還要去想下一步該怎麼做、再下一步可能會有什麼風險」。他強調，身為一個帶隊官，把同仁帶出門，就要負責讓他們都平安回家，「對我來說，能把所有人平安帶回家，才是一趟成功的任務」。

(中時 )