周姓網紅為了衝高點閱率，在今年6月搭機到澎湖時，竟在飛機關閉艙門準備起飛時，在機內拍攝14分鐘的影片，事後將以「我搭上台灣最危險的飛機？」為名，將影片上傳至個人YOUTUBE，結果被警方發現，依涉嫌違反《民用航空法》送辦，台北地檢署因周男認罪，今給予緩起訴，期間2年，須支付公庫3萬元。

周男的頻道名為「我是老爸我不要當爸」，訂閱數逾40萬人，過去曾拍攝一系列的飛機及飛行影片。

周男當天搭機的遠航班機機型為MD82，由前生產軍用機的麥克道格拉斯（McDonnell Douglas）公司設計製造，後來由波音收購。

由於民航局規定要求年滿26年機齡飛機不得客運飛行，但遠航強調MD飛機未達原廠設計使用壽限，但周男將以「我搭上台灣最危險的飛機？」作為影片名稱，似乎要凸顯遠航部分班機老舊問題。

檢方調查，周男今年6月11日上午，搭乘遠航班機由台北飛往馬公，明知飛機關閉艙門並經空服員宣布禁止使用干擾飛航及通訊之器材，竟在機上使用數位相機拍片，3天後將14分鐘長的影片上傳至個人的YOUTUBE頁面。

結果警方在周男的YOUTUBE頁面發現此事，將周男依涉嫌違反《民用航空法》送辦。檢方調查時，周男坦承犯行，表示後悔，檢方考量他沒有前科，給予緩起訴，期間2年，須支付公庫3萬元。

(中時 )