國人健康意識抬頭，健身也成為年輕人的風潮，但台科大團隊發現，近5成男大生做重訓只練上本身。日本曾有研究指出，只做上半身重訓，將刺激正腎上腺素分泌，短時間內令血管收縮、血壓提高，若加上施力不當，將暴露在心血管疾病風險中。專家提醒，上下並重才是正確的訓練方式。

根據台塑企業暨王詹樣公益信託與國立臺灣科技大學研究團隊針對100名台科學生進行調查，約51.4％的大學生有重訓習慣，但男女著重的訓練部位呈極端，女大生偏好下肢及核心鍛練，38.1％的女大生完全不練上半身；男大生著重上肢訓練，其中高達47.1％只練上半身。

日本曾針對20歲健康年輕人進行研究，發現只做上肢重量訓練會刺激正腎上腺素分泌，短時間內促使血管收縮、血壓提高。與下肢重量訓練相比，上肢訓練造成血管硬度增加近2.2倍，若再加上動作施力不當、出力時閉氣的習慣，可能會引發血管栓塞，想練成硬漢卻先硬了血管。

台灣流行病學學會常務理事暨臺北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅引述長庚大學研究指出，下半身若經過訓練，較容易發展脂溶素，得以產生對抗發炎的因子，減少血管硬化的風險。下半身肌肉量的增加，遠比上半身來的重要。

慈濟科技大學醫務與健康管理系助理教授王錠堯表示，進行重訓時，應上下並重，至少需各做4組的訓練。台科大電資學院副院長花凱龍進一步表示，適當的阻力訓練可降低罹患慢性疾病的風險，包含心血管疾病、糖尿病等，亦可避免運動過程中血壓快速升降，提升肌力、認知能力，並維持身體機能。

(中時 )