深蹲是最好的全身性阻力運動之一，任何場所、時間都能進行，台科大團隊近期研發出「AI健身教練」，只需2顆攝影鏡頭與1台電腦，即可透過人工智慧捕捉動作失誤、提出改善建議，協助民眾正確地進行訓練。

健身已成年輕人風潮，然而聘請一個教練，動輒一個小時1000多元，學生族群將難以負擔。為解決年輕人運動問題，台科大團隊以全身性阻力運動—深蹲為出發點，蒐集了87份大學生的深蹲影片，經由專家指導後，建立rule-based評分機制及影像識別評分系統，推出「AI健身教練」，教導民眾正確深蹲。

台科大電資學院副院長花凱龍表示，「AI健身教練」透過1顆拍攝正面、1顆拍攝側面的攝影鏡頭及1台電腦，即可運作。台科大工業4.0中心副主任楊朝龍表示，「AI健身教練」除可自動分析動態行為，亦可針對動作偏差即時計算數據，以紅綠燈、分數表示標準程度。

「AI健身教練」將每項標準動作上限定為16分，動作越正確，分數則越高。若分數達13分以上即亮綠燈、7至13分為黃燈，而低於7分則亮出紅燈，可在第一時間抓出「哪裡不對」，還能告訴民眾「差了多少」，找出肉眼難見的盲點，並提供改善建議，以降低運動受傷風險。

楊朝龍提醒民眾，進行深蹲時，應謹記「齊肩微外八」、「先臀後膝蓋」的口訣。首先，雙腳與肩同寬，腳尖阻燃朝外，將雙手握於胸前保持平衡。接著，臀部線往後推，再彎曲膝蓋。下蹲時，膝蓋與腳尖需保持相同方向。正確地進行深蹲，才能避免膝關節損傷、腰椎損傷、肌肉拉傷等傷害產生。

(中時 )