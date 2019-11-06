台中市交通局為遊花海賞花毯的民眾，製作交通運輸攻略的懶人包。（台中市交通局提供／盧金足台中傳真）

台中國際花毯節將於11月9日至12月1日與新社花海、中台灣農業博覽會共同舉行，花團錦簇預期將吸引大批人潮。（台中市觀旅局提供／盧金足台中傳真）

台中國際花毯節自2016年移師后里後，睽違3年再次回到新社，將於11月9日至12月1日與新社花海、中台灣農業博覽會共同舉行，因應眾多人潮，台中市政府交通局規畫4條免費接駁車路線及花海專用停車場，銜接轉乘接駁車直達展場，坐滿即發車，方便又快速，不用擔心停車問題。

市府交通局長葉昭甫表示，活動期間每天提供免費接駁專車服務，周一至周日往返北屯太原停車場、豐原火車站及展區內巡迴接駁線，周末加碼東勢線接駁車自東勢河濱公園往返花海展區，發車間距平日為每班20-30分；假日每班15-20分，坐滿即發車。

民眾如想搭公車，台中市共有91路、264路、265路、270路、271路、272路、276路、277路、278路、279路等10條公車路線行經新社區，搭乘花海接駁專車及公車優先通行。

市府也歡迎民眾揪團包遊覽車一起來逛花海，大型車輛可停放華豐街路段西側，東側則禁止停車，依交管人員指揮停放車輛。

葉昭甫指出，因應眾多賞花人潮及民眾停車需求，今年於展區外圍提供花海專用停車場，分別為太原停車場、新社高中（僅假日開放停車）、新社區公所、新社復盛公園、東勢河濱公園及中興嶺停車場，加碼開放大坑經補庫停車場，共有8處停車空間。

花海展區內規畫3處汽機車臨時停車場及身心障礙停車場，共可提供汽車3674格、機車1653格，各停車場內皆規畫接駁站，民眾可多加利用外圍停車場，再轉乘免費接駁車進入花海展區。

由於進出新社區的主要道路，僅有台3線與東山路兩條道路，且區內街道多為狹窄的雙向雙車道，為確保活動期間周邊道路交通順暢，交通局提醒，請自行開車前往展區的民眾，依循花海指標牌面及交管人員導引至停車場。

屆時將進行周邊道路交通管制，管制時段從11月9日至12月1日止，每日上午8時至下午6時，部份道路僅供接駁車及公車優先通行，請民眾多加利用大眾運輸工具前往花海展區，輕鬆愜意遊花海。

(中時 )