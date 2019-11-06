蔡英文總統9月20日到中路2號參訪的原民木雕，如今被棄置在大溪原住民文化會館5樓，彷彿廢棄物被棄置。（市議員王仙蓮提供／甘嘉雯桃園傳真）

蔡英文總統9月20日到中路2號參訪的原民木雕，如今被棄置在大溪原住民文化會館5樓，與滅火器擺在一起，彷彿廢棄物被棄置。（市議員王仙蓮提供／甘嘉雯桃園傳真）

蔡英文總統9月20日到中路2號參訪的原民木雕，如今被棄置在大溪原住民文化會館5樓，與滅火器擺在一起，彷彿廢棄物被棄置。（市議員王仙蓮提供／甘嘉雯桃園傳真）

錢太多！市議員王仙蓮6日於議事堂上砲轟原民局亂花錢，讓人看傻眼，蔡英文總統於9月20日在中路2號社會住宅參訪的原木雕刻，挪到農博展出結束後，目前搬到大溪原住民文化會館5樓走廊，看起來就像無人管理的廢棄物，首獎作品獎金高達50萬元，比運動類全國性比賽獎金還高，原民局長林日龍回應，作品價值遠比獎金高達10倍，會將到各地輪流展出。

「是錢太多，沒地方花了嗎」？王仙蓮說，當時20組參賽，除提供每組1萬元材料費，第一名還有50萬元獎金，第二名也有20萬，第三名10萬，總獎金就有108萬元，高額獎金讓人瞠目結舌，因為參加全運會個人項目冠軍獎金才32萬元，全國原民運動會比賽個人項目是10萬元，原民局大手筆冠軍就發50萬元，諷刺已達國際比賽標準。

王仙蓮說，最讓她無法接受的是，主題車站系列活動比賽原木雕刻得獎成果展示地點，居然大溪原住民文化會館5樓走廊，看起來就像無人管理的廢棄物，與滅火器擺在一起，高額獎金的得獎作品並沒有好好規畫展出，讓人無法接受。

(中時 )