農委會主委陳吉仲今天出席第一屆十大綠色照顧優良典範頒獎典禮，表揚全國23個長期推動高齡照顧表現績優的單位，陳吉仲表示，今年獲獎的單位是從全國開辦農村高齡服務的187個單位脫穎而出，明年將正式啟動綠色照顧服務，預計投入3億元設立30個綠色照顧站，盼能為更多長者服務。

陳吉仲致詞時表示，台灣已是高齡化社會，再過5年就會進入超高齡社會，而農村以高齡人口居多，更需要長照服務，因此在地社區與農漁會形成重要角色，今年獲獎的單位提供農業療育課程、長者送餐及共食等活動，對長者的照顧可說是無微不至。

農委會指出，綠色照顧是配合行政院推動長期照顧2.0的政策，結合農業、農漁村環境與自然元素，發展出綠色照顧的健康概念，協助在地長者健康老化，也吸引其他高齡者進入農漁村，透過人與自然事物的互動來療癒身心。

陳吉仲說，明年起將從各地農漁會及社區組織推動綠色照顧工作，初期將設立30站，本次獲獎的單位可優先輔導設立，未來若成效良好，不排除擴大舉辦。

農委會表示，有意配合政府推動綠色照顧服務的單位，須配合以下5點工作提出計畫申請經費，各單位最高可申請1000萬元經費，相關申請辦法農委會將於年底前公布。

1.辦理農村長者送餐服務或共食活動。

2.開辦農業療育課程，例如種花種菜活動、在地食材料理教室、綠色創意手作工坊等。

3.開辦綠色照顧站，提供長者健康諮詢及關懷服務。

4.辦理農業及農村推廣活動，例如讓長者參與社區營造、培育長者成為導覽員、推廣地區特產等。

5.改善綠色照顧場域設備，例如設置有益長者身心健康的活動場所、進行友善長者的環境改善工程等。

(中時 )