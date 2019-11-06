「2019金好禮 山海祭」展售會募集近30件地方創生伴手禮，邀請民眾本周六到金山中山溫泉公園吃美食、買好禮。（譚宇哲攝）

「2019金好禮 山海祭」展售會募集近30件地方創生伴手禮，邀請民眾本周六到金山中山溫泉公園吃美食、買好禮。（譚宇哲攝）

今年是地方創生原年，新北市經發局耗時3月募集近30件地方特色產品，6日在市府舉辦地方創生伴手禮展售活動記者會，現場匯集三芝茭白筍鮮肉包、石門繽紛果露寒天石花凍飲、坪林包種茶糖及金山炭烤拔絲地瓜片等在地特產，邀請民眾本周六到金山中山溫泉公園吃美食、買好禮。

「2019金好禮 山海祭」展售會募集近30件地方創生伴手禮，以三芝美人腿聞名的水梯田活水栽植筊白筍，製作出三芝筊白筍脆片及鮮肉包；結合石門海女文化及石花凍特產，搭配新鮮水果研發出繽紛果露寒天石花凍飲。

也有以地方文化故事與產業特色發想的特色產品，像是黑炭餅以菁桐煤鄉為構想設計、烏克麗麗DIY組將平溪天燈文化納入造型設計以及由鐵道文化故事進行包裝的火車故事蛋糕等。

新北市經發局副局長黃碧玉表示，市府積極投入發展地方創生，希望凝聚在地認同與信心，打造品牌好故事，讓產業及文化融入居民生活，吸引青年回流，市府已在今年7月至9月辦理10場地方創生共識會議，邀集在地店家、商圈協會及農漁會代表等共同參與，鼓勵開發改良具地方特色的伴手禮。

黃碧玉說，11月9日進一步在金山舉辦地方創生伴手禮展售活動，希望藉由包裝行銷，推廣新北各地獨有的特色資源，為地方帶來商機，歡迎民眾踴躍參加。

(中時 )