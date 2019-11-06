國民黨今天中常會，中常委李德維等人提案，指台水董事長魏明谷、台灣車輛董事長蔡煌瑯等經濟部所屬國營事業負責人涉及違反「公務人員行政中立法」助選，黨主席吳敦義怒批蔡總統及高官們「吃飽了沒？」並指示智庫及文傳會積極收集資料，適時召開記者會，要求經濟部回應此案，否則國民黨不排除將經濟部長沈榮津與魏明谷、蔡煌瑯等相關人移請監察院調查。

李德維提案指出，台水董事長魏明谷身兼蔡英文彰化縣競選總部主委，近來在彰化以舉辦政策宣導名義，大量發放縣政府與自來水公司文宣品，為民進黨總統及立委候選人站台助選，涉嫌公器私用、侵占縣府財產；9月27日台車公司董事長蔡煌瑯公開擔任蔡英文競選辦公室海外後援會執行長，公開為蔡英文站台助選。

李德維說，兩案都已明顯違反「公務人員行政中法」，但至今逾一個月，經濟部長沈勞津卻視而不見，與去年農委會逼退前豐年社社長汪文豪時的態度天壤之別，建請黨中央公開呼籲要求立即依法處理，否則部長應負起政治責任，與相關國營事業董事長同時辭職下臺。

國民黨副發言人黃心華轉述吳敦義的裁示說，吳強調魏明谷、蔡煌瑯是被選民認為不適任而下台的前縣長及前立委，蔡英文大力酬庸為國營事業董事長，職掌的公司也明顯與其專長不符，卻佔用國家資源坐享高薪，看在為三餐溫飽四處勞苦奔波的鄉親眼中，早已怒火中燒，群情激憤！現在更涉嫌利用國家資源為蔡英文助選，無視國家法律，把公產當私產任意揮霍。國民黨所有立委應公開質疑蔡英文總統及高官們，「你們吃飽了沒？」

吳敦義表示，過去國民黨執政，對國營事業董事長等職位，資格都要檢閱再三，民進黨執政後則是由許多名不見經傳的人出任，一發表就是董事長、總經理，「蔡英文是跟國家開玩笑嗎？」他強調，包括中鋼、中船、台電、中油等重要民生相關國營事業，都請立院黨團調詢資料，查一下派任董事長是否有相關產業的歷練，審視其是否夠資格主導此國營事業。

(中時 )