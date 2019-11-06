什麼癌細胞最會跑？很多人應該猜到了，那就是淋巴癌！其實在癌症種類中，淋巴癌不是最棘手的，相對治癒率也高，不過常被誤診，且能以極快速度讓全身淪陷。權威專家表示，淋巴瘤常流竄到5個器官，若能了解其危險特徵和流竄部位，就能提早作好預防。

《生命時報》報導，淋巴系統是人體的「護衛隊」，淋巴結主要功能在生成淋巴細胞、過濾淋巴液及發揮免疫作用。淋巴結通常以組群形式分布全身，分為淺表淋巴結和深部淋巴結。淺表淋巴結可以摸到，深部淋巴結需借助影像檢查才能看到。

醫師表示，正常淋巴結一般不超過1公分，呈橢圓形，質軟，活動，無壓痛，在頜下和腹股溝可以摸到。這類淋巴結多屬炎症，急性期常伴有疼痛，病因去除後可完全恢復。如果腫瘤會持續性、進行性腫大就要當心，有可能是腫瘤細胞淋巴結轉移或淋巴瘤引起的淋巴結腫大。這類淋巴瘤若這4個危險特徵，悄悄長大、摸起來質地較韌、體積等大等圓、活檢出的惡性淋巴結，就該立即求診檢查。

醫師指出，相比其他腫瘤，淋巴瘤容易與其他疾病混淆造成誤診。同時，它可以分布人體各個部位，包括脾臟、肺部、腹腔、睾丸、甲狀腺，因此有人稱它為會「跑」的腫瘤。

1 逛到脾臟上

脾臟是人體淋巴器官，也是淋巴瘤最常「光顧」的器官，有些淋巴瘤會誤診為脾臟腫大。

有些淋巴瘤起病隱秘，表現為內臟器官如脾臟腫大，同時血小板下降，容易誤診為脾功能亢進、血小板減少，這類病人往往需切除脾臟行病理檢查才能明確診斷。

有時病情進展較快時，會出現脾臟迅速增大，血小板、白細胞明顯下降，甚至引起發熱，而手術切脾明確診斷的手術風險較高。

2 逛到肺上

淋巴瘤可連累結外器官如肺臟，影像學很難區分。很多患者出現咳嗽、低熱、盜汗，以為是肺病，反覆治療卻無進展。

其實，這可能是肺部長了淋巴瘤，有惰性的，如肺黏膜相關淋巴瘤，也有侵襲性的，如瀰漫大B細胞淋巴瘤，需要結合病理及影像學評估確定病理類型和分期制定不同方案。

3 逛到腹腔上

胸悶、呼吸困難有可能是淋巴瘤作祟。淋巴瘤起病症狀多種多樣，有的患者起初以反覆低熱、皮疹就診，但後來病情進展迅速，出現淋巴結腫大，造成呼吸困難，甚至需要呼吸機輔助呼吸，拍CT後顯示為淋巴結腫大。

4 逛到睾丸上

淋巴瘤常常有深部淋巴結腫大或腹腔腫塊，壓迫會導致輸尿管阻塞以及阻塞性腎病，引發腎功能損傷，累及睾丸。

但病人常常以睾丸腫脹就診男科，沒有效果，這時應考慮到淋巴瘤的可能，進行胸水抽液流式細胞儀檢查和淋巴結活檢，明確診斷。若治療及時，腎功能可完全恢復。

5 逛到甲狀腺上

患者常在檢查中發現甲狀腺、頸部有腫塊，且腫塊明顯增大，並出現呼吸困難、聲音嘶啞等症狀。

若為甲狀腺的瀰漫大B細胞淋巴瘤，是臨床過程發展較快的淋巴瘤類型，短短數天壓迫症狀就非常明顯。

(中時電子報)