109年度台南市總預算案日前被市議會程序委員會退回，造成府會關係一度緊張。經過雙方積極協商後，6日終於順利在此次定期大會完成一讀程序及變更議程，預定從8日起聯席審查。

109年度台南市總預算歲入編列946億8043萬5000元，歲出預算編列1005億8043萬5000元，歲入歲出短差達59億元，市府擬以舉借同額借款支應。由於是台南市總預算有史以來首度突破千億元，議會不滿市府未事先說明，並滿足多位議員提出的經費建議案，因此在定期大會召開前，即在程委會直接退回此案，導致無法排入議程中。

後經市長黃偉哲拜訪議長郭信良尋求解套，親自說明109年度預算歲出增加的部分，主要是因應中央補助所編列的配合款；總預算短差的59億元中，有20多億元是房屋稅收減少，加上警消危險與繁重加給支出增加8億元，因此必須舉債。

黃偉哲還強調，基於府會和諧，市府對議會相當尊重，針對議長或議員個別提出的建議要求，只要符合全民利益，且在專業判斷上確實是需要執行的建設，市府都應該做。至於議員提出發放津貼、補助健保費等建議，衡諸目前的財務狀況，確實無法達到需求。

黃偉哲的誠意獲得郭信良等議員的肯定，經日前再度召開程委會將總預算案排入議程後，6日終於順利完成一讀會及變更議程，並將從8日起進行聯席審查。

(中時 )