市議員陳治文認為公車前後門開啟比例偏低，耽擱上下車時間。（市議會提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市交通局自2017年4月起全面實施市區公車「買一送一」乘車優惠，民眾使用市民卡乘車，第一趟按核定票價付費，第二趟由市府補助基本票價18元，低底盤車輛342輛，市議員陳治文認為，前後門裝設刷卡機比例不到65％，前後門開門比例低，造成搭乘公車乘客上下車耗時。

陳治文表示，優惠帶動搭乘公車人數增加，但卻也衍生尖峰時段乘客上下車擁擠及公車靠站時間較長問題，也可能造成班車延誤，她認為，問題出在不少公車只開前門，不開後門，乘客只能從前門上下車，也因此無法分流乘客，也拉長靠站時間，影響營運效率。

交通局表示，2018年度總運量6065萬6375人次，較2017年成長約136萬人次，今年運量較去年同期成長，而開前門、不開後門有2大原因，一是後門尚未裝設刷卡機，二來是若有裝機，司機憂心因視線死角，易有乘客逃票未能察覺，將拚裝機率百分百與提高解卡費方向因應。

交通局發現，依目前現行電子票證系統營運規則，乘客上車刷卡後，若下車沒有刷卡，下次再搭車僅須被扣解卡費18元，代表乘客上次若搭車需花費30元，後因忘記或是故意未刷卡，就可少花12元，恐有鑽漏洞逃票情況，目前研議將現行18元提高至60元， 杜絕逃票漏洞，也保障業者權益，至於開後門規範也將納入公車評鑑項目，要求司機落實。

(中時 )