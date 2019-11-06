2019福州中國羽球公開賽今天進入第2天賽程，男單上演兩位台將周天成、王子維的「天王內戰」，經過49分鐘激戰，周天成21比19、21比17擊退王子維，收下對戰6連勝及16強門票。

周天成和「羽球王子」王子維生涯累積交手6次，「羽球王子」至今尚未從「天哥」手中拿到勝利，不過其中有4場打滿3局才分出勝負。

周天成去年在福州賽獲得亞軍，今年有保分壓力，首局和王子維13戰成平手，19比19平手後「天哥」連搶2分、先下一局；第2局王子維原本取得4比2領先，隨後被周天成連得4分超車，就此領先到比賽結束。

稍早兩組寶島混雙組合出賽，王齊麟/程琪雅21比14、21比14擊敗印度組合喬普拉（Pranaav Jerry Chopra）/蕾迪（Reddy N. Sikki），李哲輝/許雅晴則是9比21、15比21不敵大會第3種子、泰國組合達查波（Dechapol Puavaranukroh）/沙西莉（Sapsiree Taerattanachai）。

(中時電子報)