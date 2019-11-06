世界飛安高峰會（IASS）首度在台灣舉辦，今日舉行閉幕，美國在臺協會（AIT）處長酈英傑昨晚出席「台灣之夜」晚會時，直言國際民航組織（ICAO）排除台灣非常不合理，完全違背理念與精神。

IASS昨晚舉辦「台灣之夜」，酈英傑受邀擔任開場致詞貴賓，他向現場近400名來自各國的專家表示，台灣已是全球航空界的典範，不僅與國際航空運輸安全相關組織密切合作，交通部與民航局制訂的標準，也一直符合最新的國際標準和美國相關民航規範，確保旅客在該區域的運輸安全，台灣的飛安監理能力與成績也足以受到國際信任。

酈英傑認為，台灣爭取加入ICAO正是要將這些專業經驗分享給國際社會，可惜受到中國的壓力，台灣尚未成為會員國，無法正式參與ICAO的活動，也無法獲得飛航安全與保安的相關文件。他直言，ICAO一向強調無縫天空（Seamless Sky），宗旨就是要促成全球一致的運行標準及分享飛安資訊，台灣不該被排除在外。

酈英傑指出，桃園機場2018年服務高達4645萬名旅客，國際乘客運輸量排名全球第11大、貨運量排名全球第5大，在國際整體運輸活動上占有很大的比例，ICAO將台灣排除在外，已違背其精神與理念，也不合常理，這也更加凸顯這場飛安高峰會的價值，所以ICAO不應該忘了台灣。

(中時 )