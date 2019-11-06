即將到來的二合一選舉，法務部調查局最近查緝的地下通匯近800億元，都是來自大陸，調查局長呂文忠表示，將就掌握的情資及查通地下通匯的資金，全面進行清查。

呂文忠表示，中資介選是這次選舉查察的重點之一，調查局上次九合一選舉查察的經驗裡，就有一件陸資介選的案件，並經台北地檢署起訴，這就是一件典型的陸資介選的案件。

呂文忠說，在二合一選舉時會加強陸資介選這方面的查察，特別是最近有幾波地下通匯的查緝，總共查到17件，有3件已經移送地檢署，總共查到的地下通賄總金額將近800億都是與大陸間的通匯。

他強調，這些地下通匯的資金流向，洗錢防制處將加強資金的清查，如果有任何境外資金意圖介入二合一的選舉，一定會嚴加查辦，過去九合一選舉累積了豐富經驗，對於資金的追查，相信在這次二合一選舉，調查局可以有效來清查這方面的案件。

至於目前掌握了多少相關情資？呂文忠說，目前會就掌握到的檢舉、情資，包括地下通匯查到的資金，都會逐一的來清查，但是還沒有正式的統計數據。

(中時 )