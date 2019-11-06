國立中興高中學生洪睿廷，赴沙烏地阿拉伯參加「台沙資優中學生科學營」，還與沙國同學合作完成協助殘障人士的智慧柺杖；另外，在國際尋找小行星競賽中，台灣學生總共找到10顆，其中4顆是中興高中學生所發現。

中興高中校長陳江海表示，洪睿廷對數學與科學特別感興趣，希望利用在校所學的科學知識和實驗技巧，與各地高中生互動交流。

洪睿廷表示，在與沙國學生討論的過程中，他深刻感受到他們擁有多元、創意的想法，彼此互相交流經驗分享，最後還與沙國同學合作，研發智慧枴杖；而在當地體驗「飆沙」，獲贈一襲沙國傳統長袍，品嘗異國風味的手抓飯等，都是難得的經驗。

陳江海指出，由國際天文搜尋組織舉辦的國際小行星搜尋競賽，賽程從10月下旬到11月18日，台灣有29所高中參賽，中興高中由張簡苑昌、陳宥翔、林佑安、張晏蓁、李佩儒與林懷昇等6名學生組隊參賽。

目前公布結果全台灣共找到10顆未被人觀測過的小行星，其中，中興高中發現4顆、北一女中發現3顆，台中一中、彰化高中與羅東高中各 1顆。

(中時 )