◎指馬收10億獻金 吳子嘉判賠160萬

媒體人吳子嘉2014年，在《美麗島電子報》撰文，指頂新魏家捐10億元政治獻金給前總統馬英九團隊，案經台灣高等法院更一審審理，認定吳子嘉未經合理查證，客觀上可認定足以貶損馬英九的社會評價，侵害馬的於名譽，今(6)日判決吳子嘉須賠償160萬元。本案可上訴。

◎綠媒問7200萬豪宅 韓怒：又扭曲

韓國瑜聯訪時有媒體詢問，7千2百萬豪宅問題，韓國瑜說，當台北農產總經理前一年就訂了房子，在捷運站旁邊希望有棟交通方便的房子，但銀行貸款利息本金太高無力支付，就認賠拋出，就這麼簡單，買房子銀行貸款太吃力，沒辦法繳就賣掉，很單純無特權關係。

◎增額教師提高鐘點費 教部不敢答應

針對全國產業總工會等教團批評108課綱實施後資源卻沒到位，他們要求將高中職每班教師員額提到3人，以減輕教師負擔。教育部表示，之前邀集地方政府共商時，地方礙於財源而暫無法支應提高教師員額所增人事費用，因此暫維持現行員額標準，將持續與地方政府溝通研議。

◎感冒變致命肺炎 這樣做少50%風險

肺炎死亡率逐年上升，一年更奪去1萬2千多條生命！基隆一名王小姐參加旅行團返家後，出現輕咳、發熱等症狀，認為自己只是小感冒，以為多喝水就會自然好轉，沒想到幾天後咳嗽加重，並出現呼吸困難，手指末開始發紫，嚇得她緊急到急診求救。基隆醫院胸腔內科醫生黃翰禮指出，肺部所積累的黏液、濃痰不易咳出，容易引發肺炎，並且一旦感染，就會影響肺部擴張，因此引發敗血症而死亡的案例不計其數。

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(中時電子報)