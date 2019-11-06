新北市三峽宋姓男子疑因不忍母親長期受病痛折磨，今年1月在廣播聽到死囚用橡皮筋自殺成功的新聞後，便用電線纏繞母親頸部，將她活活勒死，事後還稱「幫助媽媽解脫」；新北地院審酌宋男與家屬關係等，符合減刑條件，今依殺害直系血親尊親屬罪，將他處以7年6月有期徒刑，可上訴。

領有身心障礙手冊的46歲宋姓男子，過去與姊姊、妹妹和76歲宋母同住三峽，不過宋母從去年起食量變小，健康情況越來越差，身形骨瘦如材、難入眠，加上有飲酒習慣，加劇病情惡化。

警方調查，宋母過去都由宋男及其妹共同照顧，但自去年10月到11月間開始，因宋男妹妹工作的關係，改由宋男獨自照顧，可能因此讓宋男心力交瘁，最後鑄下大錯。

今年1月19日晚間，宋男在家中用電線然讓母親頸部，將她活活勒死，犯案後打給妹妹，妹妹聞訊趕回家中，發現母親已倒臥在床，嚇得趕緊通報救護車，但救護人員趕抵時，宋母已沒有呼吸心跳，現場緊急CPR仍回天乏術。

警詢時，宋男坦承在聽廣播時，聽到台北看守所有死囚用橡皮筋尋短，所以他才拿電線勒斃媽媽，希望幫媽媽解脫。

新北地院今審結，考量宋男與被害人及被害人家屬間的關係等情形，符合減刑要件，今依殺害直系血親尊親屬罪，將他處以7年6月有期徒刑，可上訴。

(中時 )