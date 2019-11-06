伊拉克的全國抗議已經兩星期，民眾上街頭表達對政府貪污、高失業率和劣質公共服務品質表示不滿。現在伊拉克民眾將矛頭轉向鄰國伊朗，抗爭者拿鞋子砸打伊朗最高領導人哈米尼(Ali Khamenei)的橫幅海報，認為現在的伊拉克政府對伊朗言聽計從。

美聯社報導，上個月起，伊拉克出現反政府抗爭活動，主要是伊拉克現任政府。但是他們也已逐漸將不滿情緒轉向伊朗，因為伊拉克的什葉派政黨和民兵，與德黑蘭的關係密切，他們認為國家的困境，與伊朗脫不了關係。伊拉克南部已經爆發暴力示威活動，示威者燒毀與伊朗有聯繫的政黨和民兵總部，並向伊朗領事館投擲了炸彈。

抗爭者之一，現年35歲的哈桑‧阿里(Hassanein Ali)說：「伊朗對我們缺乏尊重，他們的行為舉止就像，我們是他們的兒子，我們在他們之下。」，阿里也是什葉派的教徒，他來自什葉派聖城卡爾巴拉(Karbala)，但是也對伊朗不滿，特別跑來巴格達參與抗議。

阿里又說：「我感覺我們政府被伊朗大使館控制著，而他們正是鎮壓示威者的人。我要伊朗離開我的國家。」

什葉派是伊拉克和伊朗的多數派，因此這場抗議更顯不尋常，伊拉克什葉派群眾顯然認為，即使是同一派別，伊朗也不能插手伊拉克事務。

駐巴格達的分析師哈希米（Wathiq al-Hashimi）說：「在這場示威抗爭之後，伊朗可能失去什葉派領袖的自稱，這使伊朗什葉派領導人感到尷尬。」

週日晚上，在卡爾巴拉(Karbala )，示威者燃燒輪胎，攀爬上伊朗領事館的牆壁，人群高呼「人民要不義政權垮台」，這是2011年阿拉伯之春的主要口號之一。之後安全部隊驅散了抗議活動，造成至少三人死亡，近二十人受傷。

伊朗在伊拉克的主要勢力，就是人民動員力量(Popular Mobilization Forces,PMF)，他們參與了2014年的反恐戰爭，與伊拉克安全部隊、美軍一起打敗IS，後成長為強大的政治派別，在伊拉克議會中的席次排名第二。

然而PMF不屬於正規軍，效忠的對象也有分別，有效忠伊拉克什葉派宗教領袖薩德爾(Muqtada al-Sadr)，也有忠於伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的，特別引發爭議的也就是效忠伊朗的這一支。

這場什葉派的抗爭，也影響到黎巴嫩真主黨，上週在貝魯特也發生抗爭行動，所幸黎巴嫩安全部隊採取了克制的行動，抗爭者也算自制。

真主黨及其盟友對抗議者的要求表示同情，並呼籲現任的伊拉克總理馬赫迪(Abdul-Mahdi)裡上週辭職後，應迅速組建新政府。但是他們也對抗議者感到不滿，聲稱美國和其他西方大國正在操縱他們，試圖將伊拉克拖入內戰。

(中時電子報)