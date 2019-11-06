朱立倫到南投為立委馬文君輔選，所到之處都有民眾爭相要與他合影留念。（楊樹煌攝）

前新北市長朱立倫今（6日）到南投為立委馬文君輔選，被詢及對不分區立委的看法，朱立倫認為國民黨應該多給優秀年輕人才機會，多培養未來國會戰將及縣市長人選。

朱立倫說，國民黨在台灣有很多優秀的年輕好人才，應該多給年輕人機會，可以透過海選或各界推薦，就像本屆在立法院就有不少年輕又專業的立委，都很值得鼓勵。

至於他個人是否會爭取不分區立委？朱立倫則笑稱，現在有很多人急著幫他找「工作」，他說他現在最好的工作，就是到全台各地為候選人助選，自我挑戰，因還要配合各地的立委參選人所交付的難題，是個自我挑戰性很大的工作，沒有找工作的問題，請大家不必費心。

另被詢及「韓朱配」是否有機會，朱立倫則表示，請大家放心，國民黨一定很團結，不管是誰跟誰配，就是全黨合作團結在一起，就像是上周在台南與韓市長、吳主席、馬前主席等大家同台，這周還有歷任黨主席都將與韓市長在一起同框造勢，接下來希望還有更大的力道讓全黨團結。

對於禿子跟漢子將同台造勢，是否朱立倫也會同台？朱立倫表示，只要合體產生更大的效應都很樂見，希望大家分進合擊效果最重要，不一定要在什麼場合都要有他出現。

(中時 )