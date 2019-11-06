群益投信基金經理人黃常恩，涉嫌利用人頭戶林彥合的3個帳戶，買進華泰等3檔股票，再透過由他管理的「創新科技基金」，把基金投資人的血汗錢，拿去幫他拉抬3檔股價，從中套利近1600萬元，基金虧損2200餘萬元，違反《證券投資信託及顧問法》。

台北地檢署今指揮新北市調查處兵分8路搜索約談黃、林2人，另傳喚5名證人到案。檢調漏夜偵訊中。

據指出，黃常恩擁有台大財務金融碩士學歷，在群益投信多年，擔任過投研部基金經理、資產管理部私募基金經理、群益投信全權委託投資經理人等職務。

檢調發現，黃常恩負責管理群益投信旗下的「創新科技基金」，但他在去年9月至11月間，先利用人頭戶林彥合名下的3個證券帳戶，陸續買進華泰等3檔股票各300張，共計900張。

之後，黃常恩再透過他管理的「創新科技基金」，下單他買進的華泰等3檔股票，藉機拉抬3檔股價，從中獲利1500餘萬元。

黃常恩在拉抬股價獲利後，於去年10月間，讓「創新科技基金」倒貨華泰3檔股票，光2個交易日就賣出近5000張，造成華泰一檔就損失近1600萬元，總計黃賣出3檔股票，造成基金共計損失2200餘萬元。全案經金管會移送檢調偵辦。

(中時 )