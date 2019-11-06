在台東一向給人的印象是資源不足，每到颱風季總是率先體驗雨神及風神的洗禮，而其實仍有一位東漂20幾年的「孩子的書屋」創辦人陳爸╴陳俊朗在支持這些弱勢族群，在支持這些「黑孩子」也透過技職讓他們找到一片天，由平均不到17歲的高關懷孩子們所創作「酒釀洛神長頸鹿夾心餅」，去年驚豔產官學界評審、拿下頂新和德文教基金會「將才學堂烘焙競賽」最佳在地點心獎項後，現在將回書屋育成中心「黑孩子黑咖啡」及所屬的電商通路上市了！

愛紗今日受邀出席「酒釀洛神長頸鹿夾心餅」上市活動，已有先到台東拜師學藝，並服的表示:「我沒有想到這個餅乾長頸鹿的花紋這麼麻煩！真的要很有耐心還要一直用力壓，然後平常看擠奶油好像很容易，其實自己做起來很困難！我還不小心失敗了好幾次」。

公益大使愛紗開心推薦大家創作的冠軍餅乾「酒釀洛神長頸鹿夾心餅」。(圖/由頂新和德文教基金會提供)

愛紗對於內餡特別有感，表示「真的沒有想過小米酒跟洛神花可以結合並製作成餅乾，還這麼好吃，第一口吃下去那酸酸甜甜的滋味帶點小米酒淡淡的香味真的讓人很驚豔！」在體驗餅乾製作的同時，愛紗也自爆，當初自己在情人節親手作情人節禮物卻鎩羽而歸的傷心往事，當年第一次做巧克力送給喜歡的男生，男孩收下之後說了個謝謝就跑走，依照日本習慣3/14會回禮，情竇初開的愛紗本來滿心期盼可以收到回禮，結果沒想到男孩卻突然轉學、不告而別，害自己沮喪了好一陣子，這段純純的愛戀也令愛紗難忘至今。

台東高關懷孩子翻轉人生的冠軍餅乾

由台東「孩子的書屋」5名高關懷孩子，以小米酒釀製洛神花混入白巧克力所創作的冠軍餅乾「酒釀洛神長頸鹿夾心餅」，短短不到2個月銷售近萬片，冠軍原創團隊學生回想研發過程：「當初比賽題目是在地特色點心，所以老師帶著我們一起討論、思考，什麼食材可以讓所有人一吃到就立刻想到台東；過程中，不停嘗試不同的口味，最後決定使用台東最具特色的原住民小米酒來釀有台東紅寶石美名、抗氧化成分利於降血脂、保護心血管的洛神花，而且洛神我們書屋自己也有種植；不過因為洛神花的口感偏酸，所以再加入白巧克力來平衡酸甜，才有了現在的冠軍點心『酒釀洛神長頸鹿夾心餅』」。

(時尚)