韓國瑜魅力無法擋，無黨籍參選人也掛合影看板「蹭韓」？反年改大將屏東縣後備司令部前司令黃冬輝以無黨籍參選屏東縣第一選區立委，近日在屏東市掛起與韓國瑜的合影看板，遭部分韓粉批「蹭韓」。黃冬輝說，韓是他軍中學長，他和韓捍衛中華民國理念相同，並非蹭韓。

屏東縣立委第一選區國民黨推出前高雄市社會局長葉壽山，之前國民黨進行黨內初選時，黃冬輝曾傳出要參加初選的消息，但最後一刻並未登記。最終黃決定以無黨籍名義參選，並在最近掛起與韓國瑜的合影看板。

對於無黨籍參選人掛出與韓看板，有屏東的韓粉怒批，不是國民黨提名的人憑什麼掛與韓看板？這種行為根本是混淆視聽，想要誤導韓國瑜支持者把票投給他。他也呼籲韓國瑜支持者，要支持國民黨提名的正牌「韓家軍」葉壽山。

黃東輝說，他是國民黨員，韓國瑜是他軍中學長，兩人都有相同捍衛中華民國的理念，韓流崛起他和許多同袍都一起幫忙。當初不參加國民黨初選是認為他一定沒機會，所以選擇獨立參選，他的初衷是要替軍公教警消爭取權益。

他強調，他不是為了要蹭韓的熱度，有這樣的想法的人格局不夠大。與韓看板掛出後，的確有些韓粉的私人情緒或動作，他不會在意，因為大家都是為了中華民國。

對於黃冬輝掛出與韓看板，葉壽山表示，「沒事，選舉熱鬧、快樂就好，不用想太多」。他說目前掛出的看板，大多是初選時掛的，所以多是個人看板，未來會陸續推出新的看板。

(中時 )