八三夭今出席KKBOX15週年推出全新串連機制「KK ID（KK 帳號）」與「KK Points」記者會擔任宣傳大使，而11月23日即將在小巨蛋舉行《想見你想見你想見你》演唱會，團員除了全面進入備戰狀態，繃緊神經讓大夥兒健康亮紅燈，不僅鼓手阿電壓力大失眠、火氣大，中醫師把脈後診斷有心悸，服了有安眠成分的藥後，沒練團時會呈現太放鬆、陷入睡眠狀態，而吉他手劉逼則容易焦慮，經過阿電介紹也去看同一位中醫，沒想到把脈後同樣被判定「心悸」，讓劉逼直懷疑醫生是不是在「應付客人」。

八三夭今出席KKBOX15週年活動擔任宣傳大使。（盧禕祺攝）

主唱阿璞說壓力大，雖然不是首次在小巨蛋開唱，但因為是全新巡演，加上近期發新歌，時間相當緊迫，為了演出順利，自己也相當節制特別忌口甜食，雖然看其他團員照常吃，阿璞笑說「我自己選的，沒辦法抱怨」。貝斯手霸天擁有1歲可愛兒子，自曝也鮮少睡好「大概兩小時醒來一次，被兒子踢醒幫他換尿布」，被問及最近是不是鮮少陪兒子，霸天則說，「不會，昨天他還來陪我們練團，負責『人見人愛』的工作」。

八三夭透露近日為了小巨蛋演唱會積極練團，團員幾乎被操壞。（盧禕祺攝）

團長小橘透露前陣子剛看完郭富城演唱會，希望自己也能像他一樣維持好身材，過往阿電都是擔綱露腹肌重任，大夥更藉機鼓吹小橘「脫」，小橘則笑說是要避免身材走樣，怕小巨蛋演出衣服穿不下，但近期密集彩排下，瘦了3公斤到68公斤，結婚即將滿3年的他，這陣子失眠很嚴重，有時候到早上6點還無法入睡，開始慢慢戒咖啡，吃清淡的水果調劑養身，被問到近期會不會夫妻失和？小橘笑說：「不會，她（老婆）睡得很好」，至於未來生子計畫則順其自然。近期陸續和A-Lin、房東的貓推出新歌的八三夭，也透露會在推出第三首新歌，演唱會也會邀請嘉賓，至於嘉賓人選阿璞賣關子「當天就知道」。

而五人上週各自到KKBOX速爆音樂台坐鎮主持，祭出「八三夭人氣爭霸戰」企劃，比拼五人的歌迷上線跟聽人氣，墊底的人要自掏腰包、到KKBOX總部發送600份下午茶給員工享用，阿電和小橘擔憂人氣墊底，擔任主唱的阿璞則老神在在，而霸天則在一旁笑說，看到全公司有600多人，妙回「請下午茶變下午茶包，熱水還要自己倒」笑翻全場。

(中時 )