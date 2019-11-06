張嘉郡（右二）主打長照幸福空間，受到老人家一致肯定。（張朝欣攝）

立委參選人張嘉郡主打長照幸福空間，6日在四湖鄉舉辦芳香推拿體驗，強調讓老人家放鬆心情是樂活生活的一部分，四湖鄉長蘇國瓏則表示張嘉郡為四湖地區爭取諸多建設，他全力支持張嘉郡再到立法院為大家服務。

雲林縣青埔教育基金會董事長張嘉郡，此次投入雲林海線立委選舉，6日在四湖鄉飛沙社區活動中心舉辦芳香推拿體驗，四湖鄉長蘇國瓏、鄉代會主席蔡裕筆等人與許多長輩到場，由志工人員用精油幫大家推拿。

老人家說偏鄉地區的休閒活動不多，平常很少有機會享受這麼棒的推拿，青埔教育基金會用行動關心老人家，配合長青食堂、長照中心舉辦此次活動，讓他們感受不一樣的樂活時光，非常用心。

張嘉郡表示，基金會自今年6月起，在北港啟動新住民姊妹芳香推拿體驗，9月配合土庫鎮老人福利協進會長青食堂揭牌，為長輩們推拿按摩，展現關懷社區及老人照護的具體行動，讓長者享受優質又健康的生活。

張嘉郡強調「長照經費我爭取，爺爺奶奶HIGH起來」，打造雲林優質的長照環境與幸福空間，是她對老人家的承諾，希望大家支持她再度進入立法院，讓年輕世代打拚無後顧之憂，共同推進幸福的未來。

四湖鄉長蘇國瓏指出，張嘉郡擔任2屆立委期間，除了為四湖鄉爭取很多地方建設，對長輩的照護更是積極投入，明年1月大家一定要讓張嘉郡再度當選立委，到中央為大家爭取更多福利。

(中時 )