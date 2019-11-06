清朝慈禧太后喜歡留長指甲，以彰顯自己統治階級的身份地位。到了現代，已經不多人在留特長指甲了。不過近日有網友分享他買東西的經驗，他對於老闆娘一直關注他的「指甲」，似乎感到非常吃驚。於是張貼了一張手拿千元紙鈔的照片，畫面一曝光，網友們紛紛見到超驚人景象，發現原PO的指甲之長，已快要把鈔票上數字給覆蓋。不過對於這麼不尋常的指甲，網友還是覺得：好噁。

在臉書社團《爆怨公社》上，一名男網友分享他去買檳榔時，老闆娘只顧著跟他聊指甲，卻忘記把錢找給他的故事。原PO附上一張他拿著2000元要買東西的示意圖，看到照片瞬間，眾網友就秒懂老闆娘怎麼會那麼專注於原PO的手指甲。因為在照片中，原PO的手指甲「夭壽長」！

原PO手中的貳千元鈔票又剛好成為比例尺，只見2000元的數字「0」硬生生地被他長長的指甲給遮蔽住。（摘自爆怨公社）

原PO大拇指的指甲，有突破天際般的奔放，相當有慈禧太后的指甲之感，目測至少有5公分。原PO手中的貳千元鈔票又剛好成為比例尺，只見2000元的數字「0」硬生生地被他長長的指甲給遮蔽住。這畫面實在太怪異，網友紛紛表示「好噁」。

此貼文吸引萬人前來欣賞原PO的「指甲奇觀」，多數網友認為，這樣實在不好看，甚至指甲也看起來黃黃髒髒的。再者，留那麼長很容易「翻掉」，若不幸發生憾事，指甲肯定會硬生生「連根拔起」，想到那畫面就覺得好痛，令眾網友覺得實在是「太噁了」！

在臉書社團《爆怨公社》上，一名男網友分享他去買檳榔時，老闆娘只顧著跟他聊指甲，卻忘記把錢找給他的故事。照片曝光眾人秒懂原因。（摘自爆怨公社）

(中時電子報)