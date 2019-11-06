雲林縣議員黃淑鈴針對雲林縣政府撤回前瞻計畫19億元台西綠能專區投資計畫，6日與漁民在台西鄉舉看板陳情，強調綠能專區可讓漁民有更好的收入；雲林縣政府則表示配合台商回流等政策，規畫產業專區才能讓地方有更多元的發展。

雲林縣政府將台西鄉「綠能專區」改為「產業專區」，引發不同意見，支持綠能專區的縣議員黃淑鈴與20餘名漁民，6日在台西鄉進安府舉著「搶救綠能」、「罔顧民意、放棄漁民」等看板，要求繼續開發綠能專區。

黃淑鈴表示，雲林離島工業區除了台塑六輕進駐麥寮區，其他新興區、台西區、四湖區多年來一直未能發展，目前聽說經濟部要在新興區引進太陽光電，反觀台西區不做綠能專區，沿海鹽分高、海風吹拂，根本無法發展產業專區。

雲林縣政府建設處長李俊興指出，縣府規畫產業專區，主要是配合創新產業及台商回流政策，未來會持續與漁民、專區地主溝通協調，引進低汙染、低耗能、高附加產值產業，地盡其利讓地方有更多元的發展。

(中時 )