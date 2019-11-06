澳門賭王何鴻燊家近來喜事連連，繼四房長女何超盈閃婚生女，上月何猷君和超模老婆奚夢瑤誕下兒子何廣燊，今三房也傳出喜訊，「最美千金」何超蓮的龍鳳胎弟弟何猷啟去年和太太齊嬌（GiGi）結婚，迎來大女兒Tittania後，上月兩人又生下一女Tylia，稍早何超蓮已證實此事。

何猷啟今年4月鬆口認了成了人夫與人父，他和女友GiGi去年在海外登記結婚，兩人已育有一個11個月大的女兒，兩人有意補辦婚宴，怎知婚禮還沒辦，二胎又來報到，9月何猷啟也認了老婆又懷一女，繼何超盈、何超盈升格當爸媽後，何猷啟上月2度當爸，而何鴻燊在兩個月內接連抱了第3孫，福氣滿滿。

據《東網》報導，何超蓮稍早受訪承認弟弟又當爸爸，而她也為再度當姑姑相當開心，說：「弟弟現在在香港，弟妹母女平安，寶寶很健康」，並透露小孩英文名為Tylia，沒什麼特別含意，只是為了跟姊姊Tittania都取「T」開頭名字，全家都為又有新成員十分開心。

(中時電子報)