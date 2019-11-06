陳意涵、許富翔夫妻倆談起「高腳椅求婚」場景，陳意涵自曝當時坐在高腳椅上寫作，就在快寫完時，許富翔突然跪了下來，「我坐得很高，他跪下來後，導致我的視線看起來像在鄙視他。」許富翔補充當時自己太過緊張，求婚時的話語已經忘了，但有與自己的丈母娘通電話，保證會好好照顧陳意涵。

夫婦兩人個性一個急、一個慢，許富翔形容陳意涵像是音速小子，陳意涵則形容他像是樹懶，但兩人若吵架隔夜一定就和好。他們倆坦言很害怕驚喜，陳意涵說，「別人製造給我的驚喜對我來說是巨大的壓力。我就覺得我現在要哭了嗎？」兩人更異口同聲說，「這是職業傷害。」

陳意涵、許富翔夫妻在《幸福三重奏》上演神仙愛情，常規的遊山玩水，吃吃喝喝的旅行放在他們身上，都會變成生存大作戰，陳意涵透露與老公許富翔受困在山裡經驗，「當時老闆都回家了，又逢大雨，路上都是泥巴路，開車很危險，我們根本看不到路，手機也沒收訊。」所幸在車裡翻箱倒櫃，翻出巧克力來補充熱量，「山中無人到一度有念頭想請直昇機空投食物給我們。」

(中時 )