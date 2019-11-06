嘉義市政府衛生局與國際獅子會300-D1區響應「世界糖尿病日」、「全民健走日」，11月23日將在北香湖公園舉辦「戰勝糖尿病．健康GO」全民健走暨野餐活動，預先報名，並於當天走完全程，可獲贈時尚健走福袋包及早餐，還可中電視及腳踏車等大獎。
副市長陳淑慧說，糖尿病高居國人10大死因之列，全國約有200多萬名糖尿病友，每年以2萬5000名的速度持續增加，適當運動、注意飲食、控制體重，糖尿病是可以被預防控制的疾病。
國際獅子會300-D1區總監張秀華說，活動當天有加碼驚喜，邀請知名廣場舞瘋狂麥克斯老師舞動全嘉，11月23日歡迎全家組團來健走運動與野餐，享受流汗暢快感及親子同樂。
活動即日起開放報名至額滿截止，預先線上報名1000人和現場報名前300名，將贈送時尚健走背包、礦泉水、魔術扇及摸彩品，當天完成健走關卡者，另贈餐包及羊奶1份，還可參加摸彩，獎項包括電視機、腳踏車等好禮，詳情可查詢活動官網。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。