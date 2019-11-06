嘉義市政府衛生局與國際獅子會300-D1區響應「世界糖尿病日」、「全民健走日」，11月23日將在北香湖公園舉辦「戰勝糖尿病．健康GO」全民健走暨野餐活動，預先報名，並於當天走完全程，可獲贈時尚健走福袋包及早餐，還可中電視及腳踏車等大獎。

副市長陳淑慧說，糖尿病高居國人10大死因之列，全國約有200多萬名糖尿病友，每年以2萬5000名的速度持續增加，適當運動、注意飲食、控制體重，糖尿病是可以被預防控制的疾病。

國際獅子會300-D1區總監張秀華說，活動當天有加碼驚喜，邀請知名廣場舞瘋狂麥克斯老師舞動全嘉，11月23日歡迎全家組團來健走運動與野餐，享受流汗暢快感及親子同樂。

活動即日起開放報名至額滿截止，預先線上報名1000人和現場報名前300名，將贈送時尚健走背包、礦泉水、魔術扇及摸彩品，當天完成健走關卡者，另贈餐包及羊奶1份，還可參加摸彩，獎項包括電視機、腳踏車等好禮，詳情可查詢活動官網。

(中時 )