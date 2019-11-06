基隆市不僅在全國海洋教育成果觀摩會中，獲選為特優縣市，在海洋教育方面，更獲殊榮。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市不僅在全國海洋教育成果觀摩會中，獲選為特優縣市，在海洋教育方面，更獲殊榮。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市不僅在全國海洋教育成果觀摩會中，獲選為特優縣市，在海洋教育方面，更獲殊榮。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市不僅在全國海洋教育成果觀摩會中，獲選為特優縣市，在海洋教育方面，更獲殊榮，仁愛國小葉淑卿老師在眾多競爭者中脫穎而出，榮獲教育部海洋教育推手獎的個人獎，而基隆市政府也榮獲地方政府獎，所謂雙料贏家。

市府指出，海洋教育推手獎是教育部為獎勵推動海洋教育的團體、個人、地方政府及課程教學團隊所設立的獎項。而作為基隆市海洋教育輔導團的一員，葉淑卿深耕海洋教育超過十五年，以她積極開朗又熱情的性情，把熱愛海洋、熱愛教育的想法化為行動，除了在自己任教的仁愛國小大力推動海洋議題在各年段、各領域的融合之外，也持續進行相關課程與教材的研發，同時投入參與各項海洋教育活動、研習與講座，並將個人教學心得與資源無私分享給其他學校教師，甚至至全國其他縣市進行演講與海洋教育實施建議；也因在海洋教育的卓越貢獻，榮獲本年度「教育部海洋教育推手獎」個人獎的殊榮。

除了個人獎項之外，海洋教育推手獎也把「地方政府獎」這份殊榮授予基隆市政府，並表揚基隆長期推動海洋教育的努力與付出，也對基隆市海洋教育成果給與極大的肯定，基隆市政府說，將來也會繼續再接再厲，以海洋城市、智慧基隆的方向與願景，認真耕耘，嘉惠更多基隆學子。

(中時 )