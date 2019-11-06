江啟臣邀集農委會、關務署、海巡署、台中市農業局、新社區農會等單位舉辦理菇產業發展座談會，傾聽菇農心聲。（王文吉攝）

走私大陸菇擾亂台灣市場，加上菌種弱化，產量下滑，造成新社菇產業每況愈下，立委江啟臣邀集農委會、關務署、海巡署、台中市農業局、新社區農會等單位前往新社菇寮，瞭解菇農面對的困境，並當場要求政府相關單位要有積極的作為，共同協助台灣菇產業的發展。

江啟臣表示，台灣菇產量逐年減少，根據農糧署統計，1998年時每萬包的香菇太空包可產出270公斤的香菇，2008年下降到230公斤，到了2015年更只能產出173公斤，產量大減100公斤。除了氣候、菌種、木介質等原因外，走私菇猖獗，更是嚴重干擾我國菇市場的因素。

江啟臣看著倉庫成堆的香菇，除了擔心農民生計，更難過高品質的農產賣不出去。他指出，大陸菇也經由第三地，以合法掩護非法的方式進入台灣市場，導致市面充斥劣質香菇，甚至有低價大陸菇混合新社香菇販賣。

江啟臣點名相關行政單位必須動起來，除立即啟動聯合稽查，地方政府也應該要有定期的查緝作為。除此之外，對於零售商產地標示的規範，也應儘速修訂，強化賣家產地的標示，共同協助台灣菇產業的發展。

(中時 )