葉淑卿作育英才30年，為基隆推動海洋教育先驅。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

葉淑卿老師出身農家，特別關注基層弱勢孩子。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

三喜臨門！基隆市仁愛國小教師葉淑卿，15年來深耕海洋教育，大力推動海洋議題與開發相關課程、教材，讓基隆囝仔認識故鄉，更率領基隆市在今年全國海洋教育成果觀摩特優縣市，以及「教育部海洋教育推手獎」個人與縣市獎殊榮。

葉淑卿作育英才30年，為基隆推動海洋教育先驅，曾編寫海洋教育補充教材「藍色任務」、「水水生活圈」等課程，與不同領域教師合作編寫「魚取魚求」、「超炫的深海魚」科普學習教材，讓孩子認識魚類，熱心教育在2年前榮獲師鐸獎肯定。

葉淑卿出身南投埔里農家，家中還有4個弟妹，身為長女的她，為了不增加父母負擔，努力考上師專，從事教職後，特別關注弱勢與新住民之子，有一次特教生因畢業旅行經費不足，為此向遠雄海洋公園爭取，孩子第一次看到海豚的神情讓她難忘。

教育處代理處長陳淑貞指出，葉老師把熱愛海洋、熱愛教育的想法化為行動，除了在仁愛國小推動海洋議題之外，也持續進行相關課程與教材的研發，同時投入參與各項海洋教育活動、研習與講座，將教學心得與資源無私透過演講、建議分享給其他學校、縣市。

陳淑貞說，108年度海洋教育推手獎除個人獎，地方政府獎也頒給了基隆市府，表揚葉淑卿與基隆市長期推動海洋教育的努力與付出，給予海洋教育成果極大的肯定，未來也會繼續再接再厲，以海洋城市、智慧基隆的方向與願景，認真耕耘，嘉惠更多基隆學子。

(中時 )