民進黨力拚國會過半，在關鍵的新北市選情，民進黨目標在確保現任9席連任，加上原有時代力量黃國昌那席，共計拿10席，黨內評估目前已有7個區領先，淡水、三重和汐止相對艱困，未來輔選會將重點放在這三個區。

民進黨中常會今天聽取新北市黨部執行長李建興報告新北市立委選情，據轉述，民進黨現任的9個立委選區中，有7個選區領先對手，其中第五選區的蘇巧慧、第二選區林淑芬、第四選區吳秉叡和第十選區的吳琪銘共計4個區領先幅度較大，板橋和中和選區領先幅度較小。

第一選區的呂孫綾因有有家族長期經營實力的國民黨候選人洪孟楷挑戰，第三選區的余天也因今年初才在立委補選中當選，與時代力量立委黃國昌原有的汐止選區，均屬於艱困但很有機會一拚的選區，未來輔選重點會放在這三 區。

其中余天所在的選區，面臨退出民進黨後代表民眾黨參選的李旻蔚挑戰，對余天選情造成衝擊，據了解，李建興今天在報告時，談到余天身兼數職，加上女兒健康問題，讓余天「蠟蠋三頭燒」時，還一度哽咽。

至於由兩位新人蔡沐霖和張銘祐擔起重責的第九選區和第十一選區，因資源較不充裕，民進黨主席卓榮泰承諾將會協助加強文宣空戰，力求突圍。

(工商 )