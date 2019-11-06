五育高中學生，為長輩們彩妝。（廖志晃攝）

長輩走上伸展台，留下美好回憶。（廖志晃攝）

五育高中是全國第1所開辦「照顧服務科」的學校，更斥資200多萬元引進挪威研發的「紅繩懸吊系統」，打造全國高中唯一的「紅繩教室」，讓學生熟悉最先進的專業設備，並且引導長輩復健運動促進健康。

五育高中紅繩教室，6日啟用；華山基金會30位長輩前往共襄盛舉，由照顧服務科、美容科及藝術與設計群學生，為長輩按摩、美妝做造型，還在攝影棚拍攝美美的照片，再走上伸展台進行時尚走秀，讓長輩們留下珍貴美好的回憶。

五育高中祕書黃美玉表示，紅繩教室redcord源自挪威，目前有40多個國家引進，是時下很多健身房、醫學與運動復健中心使用的新穎設備，以神經肌肉剌激和無痛運動模式，達到預防傷害、健身訓練和復健的效果。

五育高中董事長黃添榮指出，五育在課程與教學設備上，都是以領先全國的企圖心不斷精進，因此投資設置紅繩教室，希望學生在校內就能熟悉最先進的設備，畢業後立即投入職場就業，自食其力開創自己的人生，並且回饋社會。

(中時 )