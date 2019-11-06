由伊旺麥奎格（Ewan McGregor）主演的電影《安眠醫生》，是經典恐怖片《鬼店》數十年後的續集，伊旺表示：「這部電影對我來說，比《鬼店》更吸引我的是主角『丹尼』的故事，他處於人生谷底的狀態，我可以藉這個機會探索一個成癮但奮力掙扎，渴望重生的人物，這是我從來沒有演過的角色，所以我全力以赴！」

伊旺麥奎格（中）與導演麥可弗拉納根（左）。（華納兄弟提供）

伊旺以《猜火車》一炮而紅，後接演《星際大戰》前傳三部曲，化身年輕時期的歐比王。出身蘇格蘭望族的他從小家境優渥，確實沒經歷過太多低潮，父母都是老師，哥哥也是品學兼優的好學生，雖然一度成為愛惹事的問題學生，但後來追隨舅舅丹尼士勞森（Denis Lawson）的腳步當演員。他曾說過：「我不用為錢演戲，不一定要演大片，所以我很自由也很滿意。」

伊旺身為英倫型男代表人物，一度獲首任「龐德」史恩康納萊（Sean Connery ）欽點為007接班人，但他認為一旦接演就會被定型，毅然拒絕，「我不在乎角色多有名，只在乎是否演到最好，每個角色都可通往成功。」伊旺這次在《安眠醫生》特別著重主角「丹尼」的心理層面表現，電影雖然是恐怖片但也是一個關於恢復和反省的故事，在幾十年後回顧成癮造成的損害和創傷，尤其是透過「酒鬼二代」的眼睛來看，「丹尼必須對決父親曾經面對的魔鬼，而他應對的方式和父親完全不同。」電影8日在台上映。

(中時 )