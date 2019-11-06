郭彥均在《食尚玩家-歡樂有夠讚》提到，常出外景的他，只要是工作出國，從不帶信用卡或外幣出門，他解釋：「因為如果帶錢出門，很怕第一天就手滑亂買東西。」沒想到某次抵達外國第一天，就發現行李不見，他情急下只好跟主持搭檔阿諾借衣服，「所以那時錄影我前三天都穿同一件衣服，有幾天還穿女裝，只是大家沒發現。」最慘的是七天外景，直到他要回台灣的時候導遊才說行李箱找到了，一整個讓郭彥均欲哭無淚。

同為來賓的唐從聖與Dora(謝雨芝)分享戀愛一事，唐從聖自認非浪漫派，私下也不愛買名牌，但和現在老婆交往時，有感女生騎機車工作太危險，就買車當生日禮物送對方。Dora喜歡細心男生，愛好運動的她表示：「送無線運動耳機給我當生日禮物，比起買項鍊會更讓我開心。」高中時期男友因為Dora生日當天不在台灣，特地出國前拍攝好一支祝福影片送她，也讓她特別感動。

(中時 )