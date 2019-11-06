吳亦凡推出新單曲〈貳三〉，MV邀請「最強新二代」、人氣日星木村拓哉的16歲女兒木村光希擔任女主角，這也是木村光希MV處女秀，兩人在MV中演繹一段超越時空的隔世情緣，木村光希不僅飾演失明少女、還首度嘗試古裝扮相，今日於北京舉行「秋日樂享會」記者會，剛好是吳亦凡生日，木村光希更驚喜現身為他慶生。

吳亦凡新單曲〈貳三〉MV邀請「最強新二代」木村光希擔任女主角，今日北京記者會她驚喜現身，特地幫吳亦凡慶生。（環球音樂提供）

記者會中由微電影導演兼好友車澈擔任主持人，但吳亦凡擁有超強英文能力，直接在台上充當起光希的英文翻譯，謙虛地笑稱自己不是專業翻譯，只能大概傳遞。被問到和光希合作的心情，吳亦凡也大方地直接讚賞「光希的氣質很特別，很清新。」光希則表示開心能和吳亦凡合作，兩人對於成果都相當滿意。

吳亦凡推出新單曲〈貳三〉，今在北京舉行記者會，還球音樂高層特別送上蛋糕為他慶生。（環球音樂提供）

新歌〈貳三〉巧妙結合濃郁古風與說唱，推出後即刻引發全網熱議、收穫眾多好評。為了回饋粉絲，唱片公司環球音樂特別在上海、廣州、成都三地設立影院分會場，與各地樂迷以及通過近20家媒體觀看線上直播的粉絲網友線上互動，最後環球高層也送上生日蛋糕，與線上粉絲共同為吳亦凡慶生。至於接下來各地演唱會活動時間？吳亦凡則說會盡快安排，希望能盡快和各地的粉絲們見面。吳亦凡2019原創音樂作品單曲〈貳叁〉今日全面數位上架，微電影同步播送。

(中時 )