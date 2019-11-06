稍早有一封林志玲在與老公Akira聯名的婚禮邀請流出，內容提到婚禮日期在11月17日，地點僅透露在台南，預計下午就會開始有小型的儀式派對，據知婚禮宴請人數僅至親好友賓客約百人，飯店和餐廳細節則非常保密。

下午5點左右，林志玲透過經紀人回覆：「非常感謝媒體朋友們的關愛！當天是一個小小至親好友家庭宴會，一定會提早分享最幸福的影像給到大家。真的很抱歉沒有廣大邀請，會選在台南是作為女兒希望創造跟爸爸媽媽一樣的回憶，共築溫馨。謝謝大家，辛苦。」

(中時 )