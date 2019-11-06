51歲的波多黎各投捕教練巴雷納20年前效力中華職棒的統一獅隊，4年前的首屆「世界棒球12強賽」他曾隨波隊來台，這次再度前來參賽，雖然首戰以1比6輸給中華隊，但巴雷納立刻撇清說：「那是因為守備失誤輸球哦，關鍵並不是投手。」

當被問到對哪些當年統一獅隊的隊友還有印象？巴雷納脫口而出：「羅敏卿。」並解釋只記得這個名字，可能是因為比較好唸的關係，其他人名則都忘光了。

兩次12強賽都造訪台灣，巴雷納覺得台灣是個好地方，人和善、東西好吃，也因為他並不挑食，什麼都吃，反而沒有特別喜歡的食物。至於在台期間平常最愛做什麼休閒活動，他說，就是到處走走，在街上閒逛、壓馬路。

對台灣棒球的印象方面，巴雷納說，以投手教練的眼光來看，控球好當然要比球速快重要，不過從昨天對中華隊的比賽內容來看，台灣投手不僅速度夠快，控球也很好，這點最令人稱道，可見這些年來棒球實力進步很多。

(中時電子報)