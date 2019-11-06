黃家古厝傳出可能是林志玲與AKIRA婚禮場地，但主人並不知情。(莊曜聰攝)

「台灣第一名模」林志玲6月閃電宣布和「放浪兄弟」成員AKIRA結婚，但婚禮到現在還沒舉行，現在媒體紛紛報導，2人的婚禮可能選在林志玲爸爸的故鄉台南後壁，時間就訂在11月17日，消息傳出當地居民都相當興奮，希望有機會能目睹這場「世紀婚禮」，但親友卻說沒收到消息，宴客應該不會在老家，而被傳可能是婚宴場地的黃家古厝，古厝主人國策顧問黃崑虎則說不知情。

媒體爆料婚禮將在林爸爸故鄉舉行，林志玲的父親林繁男老家在台南後壁福安里，「志玲姊姊慈善基金會」每年都會頒發10萬元獎助學金給後壁的國中、小學生，林爸爸有空還會親自出席鼓勵年輕學子。

對於婚禮儀式將在後壁舉行，因為林志玲不想驚動外界，據說只有少數親友收到邀請，老家附近的居民聽到都相當興奮，希望有機會目睹名模風采，而部分親友則說並未收到邀請，基本上都不知道她要宴客一事。

有媒體指出每年都會舉辦音樂會的後壁黃家古厝，很可能就是婚禮的場地，古厝主人國策顧問黃崑虎則對此毫不知情。

(中時 )