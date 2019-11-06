纏訟多時的頂新劣油案，最高法院今(6)日審結，宣判，頂新製油公司前董事長魏應充，因違反食安法，有7罪判決確定，刑度從有期徒刑7月到1年6月不等，合計被判刑度5年9月，得入監服刑；還有19罪判決可易科罰金確定，最高法院已通知檢方啟動防逃機制。至於魏應充要服刑多久？將由執行檢察官聲請法院定執行刑；魏另犯45罪則發回台中高分院更審。

2014年9月強冠餿水油案爆發後，油品安全問題引發國人關注，司法機關追查各地回收油流向，後，彰化地檢署因頂新在2013年的大統混油案中，有逃漏稅犯行，經調查頂新油品原料來源，隔年10月間，衛福部接獲外交部轉來越南工商部的公函，指稱頂新曾向越南大幸福公司採購豬油。

檢方拿到公文，迅速展開調查，認定頂新進口越南劣油，再精爛販售，起訴時任董事長魏應等人涉犯詐欺、販賣假冒食品等多罪。

一審魏應充獲判無罪，檢方不服上訴二審，魏被判71罪，合併執行不能易科刑度9年徒刑；可易科罰金刑6年。案經上訴三審，最高法院今(6)日宣判，魏應充涉犯45罪撤銷發回更審；不得易科罰金7罪判刑確定，共計5年9月徒刑；還有可易科罰金刑19罪確定。

(中時 )