「Shining！嗨玩台中 2020跨年狂歡夜」將擴大舉辦，分別將有后里麗寶樂園主場及太平區晚會第二現場。台中跨年主打下午六時全台最早開場、最多獨家及演出組數最多，而去年湧進20萬人潮的麗寶樂園現場率先曝光第一波名單：包括壓軸演出的徐佳瑩、楊丞琳、安心亞、曾沛慈。

去年小巨蛋個唱結束之後，沒在台灣接大型演出的金曲歌后LaLa徐佳瑩，跨年不趕場，將獨家壓軸演出留給台中，對於今年的表演設計，徐佳瑩說「要求團隊保密但保證有超大驚喜！」，她提到跨年演唱最需要擔心的就是保暖的問題，回想起在上海跨年演出時，氣溫低冷到直發抖，經紀人就在裙子裡貼了很多暖暖包，演出時上冷下熱彷彿是泡在溫泉裡的感覺，真的很奇妙！這次跨年演出將會特別注意上半身的保暖。

網路票選台中跨年最期待看到女星還有曾沛慈，今年人氣一路飆升，曾沛慈一舉拿下金鐘獎女配角後各縣市跨年場邀約暴增，確定參與台中跨年的消息一出，粉絲紛紛興奮高喊敲碗成功！除此之外晚會將由Sandy吳姍儒、阿Ken、夏語心聯手主持，其他卡司名單還有「金曲天團」茄子蛋、「最強嘻哈」高爾宣、吳卓源、JR紀言愷等歌手，要一同迎接跨年狂歡夜。

(中時 )