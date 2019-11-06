大陸中國科學院一名外籍雇員被曝在網上發表歧視言論，引發網路社嘩然，紛紛指責其「辱華」言論有嚴重種族偏見，諸如指中國人是「討厭骯髒的黃種人」、「光說不做、只敢擺架子」、「不夠聰明，近親繁殖太久了」。中科院獲知情況後發表聲明稱，院方對這名外籍雇員的言論極為震驚和憤慨，予以強烈譴責，目前已將此人停職檢查，並研究進一步處置方式。

據陸媒報導，大陸中科院自動化研究所稱，近日，網上出現「外籍人員Mark A. Kolars在社交平台發表不當言論」的相關資訊，研究所為此成立調查小組開展調查後表示，Mark A. Kolars目前為研究所科學藝術團隊項目聘用人員，主要從事視覺特效設計相關工作。研究所對其錯誤態度表示極度震驚及憤慨，並嚴厲譴責。目前研究所已立即對該人員停職檢查，並正在研究下一步處理意見。

報導稱，Mark Kolars是奧地利人，長期從事影視製作工作，對影視剪輯技能、視頻設計、廣告設計與製作等有著豐富經驗，曾任職於維也納奧地利廣播公司，也曾經在北京大學任教。

網路訊息指出，Mark Kolars在他個人「領英」（LinkedIn）帳號上的言論來看，是一名來自奧地利維也納的歐洲白人。他在社群網站被曝光的種族言論令人瞠目結舌，其中包括：「我討厭骯髒的黃種人」、「如果沒有我們，你們現在還在種莊稼」、「中國女人更喜歡我們這樣的男人，我們更有吸引力，受到的教育更好，對她們更好，更能取悅她們，也不壓迫她們」。

Mark Kolars還說：「中國男人只會扯淡和虛張聲勢，遇事就會嚇得拉褲子，噁心，就像病毒一樣」、「我兒子是歐洲白人和亞洲中國人的混血兒。以歐洲作為標準來看，中國永遠也追不上，中國人不夠聰明，因為他們近親繁殖太久了。多元化基因才是符合自然規律的」、「中國人可以通過與其他種族融合來多元化他們的基因，從而改良他們的後代」。

陸媒《環球時報》指出，Mark Kolars在中國大陸已經工作多年，換過幾家單位，他自稱自己是來自「世界最美城市維也納」的白人，一直對中國和中國人存在某種「居高臨下」的「優越感」，曾多次留言表示中國文化缺失、不懂美學、中國人沒禮貌、人太多、只知道賺錢、科學技術是偷來的、人民幸福感低、富人想移民離開，甚至他看到澳大利亞的無良商家把馬肉當牛肉賣給中國人的新聞時，都會噴上一句「這都是學的中國人」。

在遭到停職檢查後，Mark Kolars於5日晚間在其「領英」帳號發佈道歉貼文，稱其因為生活中的壓力與挫折，發佈了許多「不恰當的，種族主義性質的言論」，傷害了中國朋友和同事的感情，給社會造成了非常不好的影響。自己對此感到很抱歉，很對不起家人和朋友，願意為發生的一切承擔後果。

(中時電子報)