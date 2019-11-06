台中市最近有19家廠商向台中勞工局申請無薪假，只有一家核淮，人數50多人，為機械業，未核准的18家廠商仍需支付員工基本薪資，勞工局長吳威志6日表示，其中10家非景氣因素，其他有的是受中美貿易大戰影響，廠商來不及轉型，接不到訂單，影響生產線，雇主若要放員工無薪假，須符合勞動部規定，「無薪假不是雇主可以恣意妄為的權利！」

市議會6日進行民政業務質詢，市議員陳本添關心市府針對企業實施無薪假的相關輔導與協助作為。

吳威志說，台中目前通報無薪假的狀況，今年截至10月31日止，台中市共有19家廠商主動向勞工局通報，其中13家為科技製造業、4家為國際貿易業，另有醫療保健業1家、批發零售業1家。這次通報的業者中僅有1家符合勞動部規定，已由市府協助通報中央，並立即聯結勞動力發展署提供相關資源協助。

受美中貿易戰影響，許多工具機廠被廠商減單，出現「無薪假」情況，吳威志強調，無薪假認定主要由中央勞動部主責，地方政府協助有限，但市府仍將積極平衡企業營運及整合多方資源維護勞工權益。

「無薪假不是雇主可以恣意妄為的權利！」吳威志說，雇主若要放員工無薪假，須符合勞動部規定「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」，事業單位如果確實因受景氣因素影響致停工或減產，應優先考量減少公司負責人、董事、監察人、總經理及高階經理人的福利、分紅等，如仍有必要減少勞工的工時及工資，也要先透過勞資會議協商

，並經過個別勞工同意後簽訂「書面協議」，事前向勞工局通報才能執行。

勞工局指出，事業單位如實施無薪休假，勞工家庭經濟將受到影響，如企業因景氣因素實施無薪休假三個月以上而與勞工終止契約，導致勞工有生活困難情形，可向市府勞工權益基金尋求資源協助。

此外，市府持續關注台中轄內事業單位實施減少工時情形，整合勞動部相關措施，適時主動提供相關服務或資訊，以協助事業單位或勞工度過難關。

(中時 )