嘉義縣議員詹琬蓁今5日總質詢時，指嘉義縣工商發展投資策進會年領政府補助600多萬，今年到目前為止卻只執行40萬活動計畫，人事成本過高，不符比例原則，尤其總幹事坐領10萬元月薪，還配領公務車，卻常看到他跑公祭、出席老人會、廟會，連民進黨黨部辦授證也參加，建議縣長翁章梁檢討，被點名的工策會總幹事林沐惠強調自己公私分明，僅守分際，「我是認真做事的人，總幹事絕對不是酬庸」。

詹琬蓁質詢時拿出數據，指工策會一年領縣府645萬元補助，請4個人，但她檢討後發現今年到目前為止業務費只花40萬元，「有符合效益嗎？」，進一步質疑總幹事月領10萬元，卻幫縣長跑公祭、廟會和老人會，參加民進黨的授證，反問翁章梁，「需要個月花10萬元請人幫你跑行程？」。

詹琬蓁也以其他縣市為例，指部分縣市工策會不是經費被砍，就是總幹事不支薪，認為就算總幹事對地方有貢獻，能夠協助地方招商，「不需要領這麼多吧？」，嘉縣經費這麼拮据，應該要把妥當的經費和人放在適當的位置上。翁章梁則承諾會再討論，也說他上任後就把工策會導入正常化，包括所有的委員都是各大工業區的主任，尤其總幹事要做中小企業的輔導，做的事情其實很多。

林沐惠受訪時回應尊重議員質詢的權利，但他自上任以來就公私分明，雖然身兼民進黨嘉義縣黨部主委，但只要涉及私人或黨務工作一定會請假，尤其工策會做了很多經濟部等中央單位的工作，預算來源都不是縣府自編預算，不是只有詹議員看到的40萬元業務。

林沐惠說，翁縣長要推動地方產業，他全力協助，帶著工策會同仁舉辦勞資關係和產業推動等工作，至於跑公祭、活動都是他利用公務之餘寬鬆的時間去處理，「我絕對行事坦蕩」。

(中時 )