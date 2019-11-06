輔大今年5、6月召開校務會議疑阻擋學生旁聽，輔仁大學哲學系學生曾柏瑋因此質疑會議是黑箱作業，便對輔大校長江漢聲、董事長劉振忠、副校長袁正泰及教職員等11人依「妨害自由罪」提起告訴。輔仁大學回應，曾生不具學生會代表身分，理應不可進入會議中，並表示對提告一事完全不知情。

曾柏瑋表示，依據法條規定，校務資訊原則應主動公開，且相關決議對輔大校務發展有關聯，不讓學生入場開會恐侵害學生權益，而校方於5月16日召開董事會議不開放校內師生旁聽、召開校務會議學生也無法入場，會議紀錄2個月後才公布於網站上，他因此憤而提告，全案偵查中。

曾更指出，6月時向校方提告強制罪，偵辦檢察官在開庭時表明，將不會傳喚此案被告及證人，並當眾表示他是「浪費國家資源」、「傳喚被告及證人浪費他們時間與心力」、「那乾脆革命吧」等語句，令他備感羞辱，便向新北地方檢察署和高等檢察署遞狀聲請迴避。

輔大回應，學校學生人數眾多達2萬多名，不可能開放全部人參加校務會議，學生代表是由課外活動指導組選舉而來，並表示每次會議都有學生代表入場；至於曾生提告一事，學校目前未獲通知。

(中時 )