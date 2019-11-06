大陸電子兩大支付龍頭之一的「支付寶」，在5日向前往大陸的外國遊客開放權限，不需綁定大陸手機號以及銀行卡就可以註冊。支付寶過去限定大陸本地帳戶才可使用，部分原因是防止洗錢與跨境金流，但此次的開放境外帳戶註冊，有望為將來大陸在國外推出服務鋪路。

根據界面新聞報導，螞蟻金服旗下的支付寶5日開放外國至大陸的遊客開放使用權限，遊客充值可在90天內使用，單次至多儲值2000人民幣，並且不需要使用大陸的手機號碼和銀行卡註冊和綁定。現在遊客只要借助Tour Pass小程式，即可在蘋果iOS和安卓（Android）系統下載支付寶海外版app，並使用海外手機號碼註冊，將持有的國際借記卡或信用卡轉入上海銀行提供的預付卡中使用。

根據螞蟻金服的相關統計，2018年前往大陸的海外遊客，在旅遊、住宿以及飲食等方面消費達731億美元。因此螞蟻金服希望透過這項措施持續拓展海外遊客市場，並穩固支付寶在大陸行動支付市場的地位。

(中時 )