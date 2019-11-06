2020大選越來越接近，桃園地檢署拍攝反賄選影片，女主角劉昱吟曾經因車禍進入警局，讓她深深了解到檢察官的重要性。（賴佑維攝）

2020大選越來越接近，桃園地檢署拍攝反賄選影片，並由外型亮眼的檢察官黃翎樵、劉昱吟擔任男女主角，拍攝出台版微電影「Hero」。希望用創意、有趣的方式，提醒民眾反賄選、檢舉賄選人人有責。

桃檢檢察長郭文東表示，日劇Hero中，男主角木村拓哉的台詞「檢察官身負保護社會、保護受害者的使命。」因此藉由拍攝微電影，讓民眾知道反賄選的重要性。他也說，1995年至2019年10月15日止，法務部核發檢舉獎金超過11.37億元，鼓勵民眾檢舉賄選。

襄閱主任檢察官林秀敏則說，片中有多位檢察官演出，希望藉由「查賄Hero」微電影，讓更多民眾有反賄選的觀念。她也說，不只檢察官，所有人都可以成為查賄Hero。

其中劉昱吟就讀政治大學法律系，4年級時因為車禍被送到派出所，雖然是法律人，卻因為害怕而大哭。最後檢察官給予不起訴處分，她因此立下決心，要擔任檢察官，給予涉及刑案卻無辜的民眾，證實無罪後，能快速脫離刑事程序。她也說，不少人都說她看起來不像檢察官，但司法圈有許多漂亮、能力強的女性工作者，同樣為了社會正義努力。

黃翎樵則因為從小看日劇Hero，影片中檢察官伸張正義的模樣，深植他的心靈，因此立下決心要當檢察官，因此就讀法律系，最後也如願考上檢察官。他說，希望像Hero的男主角木村拓哉一樣，每個案子都全力以赴。

(中時 )