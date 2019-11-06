小賴（賴晏駒）加入17 Media多元直播主的行列，首次開播就飛往泰國直播，4日晚間小賴在曼谷拉差達夜市開始直播，一起現身曼谷的還有剛推出創作新專輯《UNHERO》的田亞霍。

小賴直播中帶大家邊走邊逛，介紹了多種拉差達夜市美食，還遇到香港粉絲要求合照，小賴一到泰國一天狂喝4杯泰式奶茶，小賴直播中和大家聊開，連自己前一晚發生的廁所驚魂糗事都說了出來，「我前一天在夜市吃到突然拉肚子，然後泰國廁所沒衛生紙，連忙向朋友呼救，結果販賣機也沒有，他們才趕快到便利商店買翠生紙來救我，我現在包包裡都隨時帶著一捲衛生紙！」小賴邊說邊從包包掏出一捲捲筒式衛生紙。

小賴個性活潑又交友廣闊，他的3位圈內好友田亞霍、陳零九、邱鋒澤卻都很愛宅在家小賴說「沒有一個人的宅可以超過田亞霍，他是365天只會在外面5天的人，他只要沒工作就是在家，零九可能還會去外面打德州撲克，鋒澤也很宅耶，跟田亞霍差不多同等級的，他們都不太出門的喔」小賴被問如果邱鋒澤和陳零九如果要擇一交往，誰比較讓他動心？小賴「我個人的擇偶條件就是，要幽默！所以我選..鋒澤真的比較好笑」

(中時 )